В ходе контрнаступления ВСУ у Балаклеи и Купянска союзные силы России и защитников Донбасса уничтожили боевиков националистической группировки "Кракен"*.
Изданием "Русская весна" опубликованы фотографии погибших военных из одного небольшого бандформирования.
Ранее сообщалось о том, что боевик из батальона "Кракен"* обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить "беспредел а армии”, чтобы "люди не играли своими жизнями”. Военный просил не обвинять его в дезертирстве и не отправлять в места лишения свободы.
* — подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
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