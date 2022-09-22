Войска ВС РФ и ДНР уничтожили группировку ВСУ "Кракен"* у Балаклеи и Купянска

В ходе контрнаступления ВСУ у Балаклеи и Купянска союзные силы России и защитников Донбасса уничтожили боевиков националистической группировки "Кракен"*.

Изданием "Русская весна" опубликованы фотографии погибших военных из одного небольшого бандформирования.

Ранее сообщалось о том, что боевик из батальона "Кракен"* обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить "беспредел а армии”, чтобы "люди не играли своими жизнями”. Военный просил не обвинять его в дезертирстве и не отправлять в места лишения свободы.

* — подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.