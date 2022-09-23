Ночью 23 сентября ВСУ дважды обстреляли реактивными ракетами Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в местной администрации.
Первый раз системы ПВО сработали в 3.05 утра, местные жители зафиксировали около десяти взрывов. Второй налёт произошел в 4.10, также была слышна работа установок противовоздушной обороны.
К настоящему моменту данных о разрушениях и пострадавших не поступало, уточнили власти.
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