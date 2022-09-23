Украинские боевики дважды за ночь обстреляли Новую Каховку ракетами

Ночью 23 сентября ВСУ дважды обстреляли реактивными ракетами Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в местной администрации.

Первый раз системы ПВО сработали в 3.05 утра, местные жители зафиксировали около десяти взрывов. Второй налёт произошел в 4.10, также была слышна работа установок противовоздушной обороны.

К настоящему моменту данных о разрушениях и пострадавших не поступало, уточнили власти.