ВСУ открыли огонь по ДНР на фоне референдума о вхождении в состав Российской Федерации.
Боевики украинской армии нанесли удары по Горловке, выпустив восемь снарядов калибра 155 мм. Об этом заявили в представительстве республики.
Также обстрелы были зафиксированы по населённому пункту Курдюмовка, передаёт РИА Новости.
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