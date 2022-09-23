Боевики ВСУ обстреляли Горловку снарядами НАТО

ВСУ открыли огонь по ДНР на фоне референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

Боевики украинской армии нанесли удары по Горловке, выпустив восемь снарядов калибра 155 мм. Об этом заявили в представительстве республики.

Также обстрелы были зафиксированы по населённому пункту Курдюмовка, передаёт РИА Новости.