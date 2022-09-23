"Калашников": ВС России стали активно применять беспилотники ZALA

Руководитель концерна "Калашников" Алан Лушников сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе и на Украине начали активно использовать дроны, которые производит дочерняя корпорация ZALA Aero.

В качестве примера применяемых солдатами РФ аппаратов Лушников привёл беспилотники-камикадзе "КУБ" и "Ланцет".

"Любые БЛА ZALA являются новыми для Минобороны РФ", — добавил глава концерна.

Ранее российские силовики показали работу дронов в Харькове.