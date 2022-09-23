Руководитель концерна "Калашников" Алан Лушников сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе и на Украине начали активно использовать дроны, которые производит дочерняя корпорация ZALA Aero.
В качестве примера применяемых солдатами РФ аппаратов Лушников привёл беспилотники-камикадзе "КУБ" и "Ланцет".
"Любые БЛА ZALA являются новыми для Минобороны РФ", — добавил глава концерна.
Ранее российские силовики показали работу дронов в Харькове.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.