Песков: Путин проведёт оперативное совещание с Советом безопасности России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в пятницу, 23 сентября, примет участие в совещании с Советом безопасности РФ.

Вместе с этим пресс-секретарь президента отметил: он не посетит патриотический митинг, который состоится на Манежной площади.