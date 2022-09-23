Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в пятницу, 23 сентября, примет участие в совещании с Советом безопасности РФ.
Вместе с этим пресс-секретарь президента отметил: он не посетит патриотический митинг, который состоится на Манежной площади.
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