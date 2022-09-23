Global Times: США следует предпринять шаги для снижения ядерной напряжённости

Разговоры о ядерной войне не умолкают. Вашингтон является самым активным игроком на международной арене, выражающим "озабоченность" по данному поводу. Аналитики из Китая считают, что именно США необходимо начать делать шаги, чтобы смягчить "ядерную напряжённость", пишет Global Times.

Соединённые Штаты со времён холодной войны стремятся к гегемонии, провоцируют конфронтацию между континентами и способствуют развёртыванию ракетно-ядерных сил.

"Серия негативных шагов — это суть "ядерной напряженности". <...> Например, он (Вашингтон — Прим.ред.) может прекратить разработку и развёртывание глобальных противоракетных систем, прекратить попытки развёртывания наземных ракет средней дальности за рубежом, как можно скорее вывести ядерное оружие, размещённое за рубежом, и воздерживаться от тиражирования соглашений о "совместном использовании ядерного оружия" в любой форме в Азиатско-Тихоокеанском регионе и т. д", — пишут китайские аналитики.

Предотвращение ядерной войны — основная задача всего мира, от которой зависит безопасность всех, резюмируют в Global Times.