Минобороны РФ: российские военные уничтожили более ста наёмников в ДНР

Представители Минобороны России рассказали о ликвидации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру свыше ста иностранных наёмников. Пункт дислокации находился в районе Славянска и Озёрного в Донецкой Народной Республике, подчеркнули в ведомстве.