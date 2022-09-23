Представители Минобороны России рассказали о ликвидации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру свыше ста иностранных наёмников. Пункт дислокации находился в районе Славянска и Озёрного в Донецкой Народной Республике, подчеркнули в ведомстве.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.