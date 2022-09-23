В Киеве боятся, что по центрам принятия решений могут ударить "Кинжалы" РФ

Россия не станет медлить с ответом, если ВСУ нанесут удары по местам, где проходят референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Издание "Военное дело" напоминает, что референдумы проходят на фоне спецоперации на Украине, и киевские власти боятся, что ВС РФ могут применить гиперзвуковое оружие, ударив им по украинским центрам принятия решений. Такие опасения высказали сразу несколько СМИ Украины, ссылаясь на осведомлённые источники.

И эти опасения не лишены оснований, ответ России в случае удара Киева по местам, где проводятся референдумы, будет быстрым и точным. Если киевские власти решатся на обстрелы, российские ракетные комплексы "Кинжал" будут направлены по центрам принятия решений во Львове и Киеве.