Колясников: хорошая штука эти иранские мопеды с крылышками, которые "Герань"

Объединённая армия всерьёз принялась за Одессу. Сегодня, 23 сентября, целый день сообщается о прилётах в город различного вооружения.

Комментирует ситуацию в своём Telegram-канале журналист Сергей Колясников.

"В Одессе опять сильный взрыв. Укропаблики пишут, что успешная работа ПВО. Видимо, как до этого в порту. Хорошая штука, эти мопеды с крылышками, Герань которые", — пишет военный блогер, намекая на иранскиедроны "Шахид", которые в ВС РФ стали наименовать "Герань".