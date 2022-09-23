Объединённая армия всерьёз принялась за Одессу. Сегодня, 23 сентября, целый день сообщается о прилётах в город различного вооружения.
Комментирует ситуацию в своём Telegram-канале журналист Сергей Колясников.
"В Одессе опять сильный взрыв. Укропаблики пишут, что успешная работа ПВО. Видимо, как до этого в порту. Хорошая штука, эти мопеды с крылышками, Герань которые", — пишет военный блогер, намекая на иранскиедроны "Шахид", которые в ВС РФ стали наименовать "Герань".
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