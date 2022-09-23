Политолог о ходе спецоперации на Украине: "Всё зависит от западных мэтров"

Политолог Евгений Михайлов заявил, что из-за объявления частичной мобилизации в РФ, включении Донецкой и Луганской Народных Республик, подконтрольных России регионов в состав нашей страны ситуация на Украине может обостриться.

Вместе с этим эксперт допустил, что спецоперация по принуждению к миру закончится в ближайшем будущем. По мнению специалиста, Киев не влияет на исход конфликта.

"Всё зависит от западных мэтров Украины", — объяснил политолог, слова которого передаёт rostovgazeta.ru.

Собеседник издания отметил, что эти чиновники могут сосредоточиться на других боевых действиях. В качестве примера Михайлов привёл возможное столкновение материковой КНР и Тайваня.