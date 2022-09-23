Политолог Евгений Михайлов заявил, что из-за объявления частичной мобилизации в РФ, включении Донецкой и Луганской Народных Республик, подконтрольных России регионов в состав нашей страны ситуация на Украине может обостриться.
Вместе с этим эксперт допустил, что спецоперация по принуждению к миру закончится в ближайшем будущем. По мнению специалиста, Киев не влияет на исход конфликта.
"Всё зависит от западных мэтров Украины", — объяснил политолог, слова которого передаёт rostovgazeta.ru.
Собеседник издания отметил, что эти чиновники могут сосредоточиться на других боевых действиях. В качестве примера Михайлов привёл возможное столкновение материковой КНР и Тайваня.
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