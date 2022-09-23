Военнообязанные с категориями годности "А", "Б" и "В" подпадают под введённую в России частичную мобилизацию, сообщил портал Объясняем.рф.
Ресурс напомнил о существовании пяти категорий годности к военной службе по состоянию здоровья:
Эту букву можно найти на 11-й странице военного билета.
Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что мобилизованные россияне заменят солдат-контрактников на второй-третьей линии обороны и
будут контролировать освобождённые регионы. Резервистов не бросят сразу в бой, подчеркнул Кедми.
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