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Частичная мобилизация распространяется на россиян с категориями "А", "Б" и "В"

Силовые структуры

Военнообязанные с категориями годности "А", "Б" и "В" подпадают под введённую в России частичную мобилизацию, сообщил портал Объясняем.рф.

Ресурс напомнил о существовании пяти категорий годности к военной службе по состоянию здоровья:

  • А — годен к военной службе;
  • Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
  • В — ограниченно годен к военной службе;
  • Г — временно не годен к военной службе;
  • Д — не годен к военной службе.

Эту букву можно найти на 11-й странице военного билета.

Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что мобилизованные россияне заменят солдат-контрактников на второй-третьей линии обороны и
будут контролировать освобождённые регионы. Резервистов не бросят сразу в бой, подчеркнул Кедми.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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