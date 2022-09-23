Частичная мобилизация распространяется на россиян с категориями "А", "Б" и "В"

Военнообязанные с категориями годности "А", "Б" и "В" подпадают под введённую в России частичную мобилизацию, сообщил портал Объясняем.рф.

Ресурс напомнил о существовании пяти категорий годности к военной службе по состоянию здоровья:

А — годен к военной службе;

Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен к военной службе;

Г — временно не годен к военной службе;

Д — не годен к военной службе.

Эту букву можно найти на 11-й странице военного билета.

Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что мобилизованные россияне заменят солдат-контрактников на второй-третьей линии обороны и

будут контролировать освобождённые регионы. Резервистов не бросят сразу в бой, подчеркнул Кедми.