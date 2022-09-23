ВСУ нанесли авиаудар по посёлку Железная Балка в окрестностях Горловки

Националистическая армия киевского режима нанесла авиационный удар по населённому пункту Железная Балка в окрестностях Горловки.

Об этом сообщили в СЦКК.

"Удар был нанесён в 17:12 из населенного пункта Нелеповка. Всего было выпущено 15 ракет НАР с применением авиации", — цитирует Центр контроля военный корреспондент Евгений Поддубный.