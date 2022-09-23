Националистическая армия киевского режима нанесла авиационный удар по населённому пункту Железная Балка в окрестностях Горловки.
Об этом сообщили в СЦКК.
"Удар был нанесён в 17:12 из населенного пункта Нелеповка. Всего было выпущено 15 ракет НАР с применением авиации", — цитирует Центр контроля военный корреспондент Евгений Поддубный.
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