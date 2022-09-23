Референдум о вхождении в состав РФ продолжается в Донбассе, Херсонщине и на Запорожье. Голосование будет длиться пять дней.
По данным Центризбиркома Донецкой Народной Республики, явка в ДНР уже превысила все ожидания.
В первые четыре дня комиссия приходят к гражданам домой, и лишь 27 сентября на один день откроются избирательные участки.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.