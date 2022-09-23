Референдум в Донецке: явка превысила ожидания

Референдум о вхождении в состав РФ продолжается в Донбассе, Херсонщине и на Запорожье. Голосование будет длиться пять дней.

По данным Центризбиркома Донецкой Народной Республики, явка в ДНР уже превысила все ожидания.

В первые четыре дня комиссия приходят к гражданам домой, и лишь 27 сентября на один день откроются избирательные участки.