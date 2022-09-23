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Россия покажет США новейшую ракету "Сармат" до февраля 2024 года

Силовые структуры

РФ устроит инспекционной группе США показ новейшей ракеты "Сармат" до февраля 2024 г.

Это сообщает портал госзакупок.

Согласно документу технического задания, до 20 февраля 2024 г. на предприятии "Красмаш" проведут "тренировку и проведение процедуры показа межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 американской инспекционной группе".

Инспекции покажут ракету без головной части, а основанием для показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению СНВ-III.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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