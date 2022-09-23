РФ устроит инспекционной группе США показ новейшей ракеты "Сармат" до февраля 2024 г.
Это сообщает портал госзакупок.
Согласно документу технического задания, до 20 февраля 2024 г. на предприятии "Красмаш" проведут "тренировку и проведение процедуры показа межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 американской инспекционной группе".
Инспекции покажут ракету без головной части, а основанием для показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению СНВ-III.
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