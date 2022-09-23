Киев возмущён использованием Россией иранских беспилотников

Владимир Зеленский поручил отреагировать на использование Россией БПЛА производства Ирана.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.

"К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя", — написано в сообщении.

Такую ситуацию можно расценивать как шаги Ирана против суверенитета Украины, отмечают в Киеве.

"Напомню, руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины", — подчеркнул Никифоров.