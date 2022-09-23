Владимир Зеленский поручил отреагировать на использование Россией БПЛА производства Ирана.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.
"К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя", — написано в сообщении.
Такую ситуацию можно расценивать как шаги Ирана против суверенитета Украины, отмечают в Киеве.
"Напомню, руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины", — подчеркнул Никифоров.
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