Беспилотный летательный аппарат "Шахид" в Одессе нанёс удар по штабу Военно-Морских сил Украины.

Момент удара дрона-камикадзе попал на видео, которое предоставляют военные корреспонденты "Русской Весны".

Ранее БПЛА были замечены в Днепропетровске.

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