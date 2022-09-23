Беспилотный летательный аппарат "Шахид" в Одессе нанёс удар по штабу Военно-Морских сил Украины.
Момент удара дрона-камикадзе попал на видео, которое предоставляют военные корреспонденты "Русской Весны".
Ранее БПЛА были замечены в Днепропетровске.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.