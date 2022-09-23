Иранские беспилотные летательные аппараты "Шахид" атакуют цели националистических формирований в Днепропетровске.
Об этом сообщают военкоры издания "Русская Весна".
"Гремят взрывы, иранские БПЛА-камикадзе "Шахид-126" армии России атаковали цели", — в частности, пишут журналисты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.