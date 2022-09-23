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Иранские "Шахиды" уничтожают врага в Днепропетровске

Силовые структуры

Иранские беспилотные летательные аппараты "Шахид" атакуют цели националистических формирований в Днепропетровске.

Об этом сообщают военкоры издания "Русская Весна".

"Гремят взрывы, иранские БПЛА-камикадзе "Шахид-126" армии России атаковали цели", — в частности, пишут журналисты.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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