Владимир Зеленский рассказал, как мобилизованные с подконтрольных России территорий должны саботировать "любую активность" ВС РФ.
Президент Украины обратился к жителям территорий, которые находятся под властью РФ. Он порекомендовал людям скрываться от мобилизации, избегать повесток, попытаться уехать в свободные регионы, чтобы перейти на сторону Украины.
Тем же, кому не удалось избежать мобилизации, глава Украины рекомендует шпионить и всяческие вредить изнутри Вооружённым силам РФ.
"Саботировать любую активность противника, мешать российским операциями, передавать украинской стороне всю важную информацию, в том числе о базах, штабах и складах боеприпасов", — учит мобилизованных украинский лидер.
Ранее Зеленский возмутился тем, что Израиль ничего не дал Украине с начала конфликта.
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