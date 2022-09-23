Зеленский о задачах мобилизованных с Украины: мешать, шпионить, саботировать

Владимир Зеленский рассказал, как мобилизованные с подконтрольных России территорий должны саботировать "любую активность" ВС РФ.

Президент Украины обратился к жителям территорий, которые находятся под властью РФ. Он порекомендовал людям скрываться от мобилизации, избегать повесток, попытаться уехать в свободные регионы, чтобы перейти на сторону Украины.

Тем же, кому не удалось избежать мобилизации, глава Украины рекомендует шпионить и всяческие вредить изнутри Вооружённым силам РФ.

"Саботировать любую активность противника, мешать российским операциями, передавать украинской стороне всю важную информацию, в том числе о базах, штабах и складах боеприпасов", — учит мобилизованных украинский лидер.

Ранее Зеленский возмутился тем, что Израиль ничего не дал Украине с начала конфликта.