Арестович о получивших российские паспорта на Украине: "Ждёт недолгая биография"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские хакеры получили данные всех организаторов референдумов и тех, кто получил российские паспорта на Украине.

"Наши спецслужбы разными методами, в основном кибер, вскрыли списки всех организаторов референдума. Более того, мы получили данные всех тех, кто получил российские паспорта и всех тех, кто способствует оккупантам, пособникам. Всё, что было у них в системе регистрации, теперь у нас. Мы знаем их поимённо", — сказал украинский военный аналитик.

Арестович пригрозил тем, кто помогает российским властям на подконтрольных РФ территориях.

"Парни и девчата, более тяжёлой судьбы, чем у вас, я даже не могу представить, честно говоря. Они все у нас на карандаше. Всех их ждёт богатая увлекательная биография. Боюсь недолгая", — объяснил помощник Зеленского.