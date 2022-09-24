Российский контрактник с автоматом угнал КамАЗ и сбежал из воинской части

В Курской области полиция задержала вооружённого военнослужащего, дезертировавшего из воинской части.

По информации Telegram-канала Mash, 43-летний Виктор Перекипский с автоматом угнал военный КамАЗ и сбежал из части. В скором времени сотрудники полиции нашли военный грузовик на обочине. По сведениям полиции беглец пересел на синий ВАЗ-2107.

Сообщается, что в Подмосковье у дезертира остались жена и дочь. В настоящее время контрактника везут на допрос.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян рассказала, как в российских военкоматах не соблюдают критерии отбора для частичной мобилизации.