В Курской области полиция задержала вооружённого военнослужащего, дезертировавшего из воинской части.
По информации Telegram-канала Mash, 43-летний Виктор Перекипский с автоматом угнал военный КамАЗ и сбежал из части. В скором времени сотрудники полиции нашли военный грузовик на обочине. По сведениям полиции беглец пересел на синий ВАЗ-2107.
Сообщается, что в Подмосковье у дезертира остались жена и дочь. В настоящее время контрактника везут на допрос.
Ранее глава RT Маргарита Симоньян рассказала, как в российских военкоматах не соблюдают критерии отбора для частичной мобилизации.
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