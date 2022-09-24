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Ходаковский: В Европе что-то знали заранее о частичной мобилизации в РФ

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Ограничение Европой российского туризма можно расценить как подготовку к мобилизации в РФ. К таким выводам пришёл комбат "Востока" в составе МВД ДНР Александр Ходаковский. Закрытие границ и усложнение визового режима могло сбыть спланированными действиями.

"Позволю себе немного иронии… Вот я зря не верю во всякие там заговоры и сговоры — все-таки, что-то есть в этой конспирологии. Вот смотрите: Европа вовсю поднимает вопрос об ограничении российского туризма, об усложнении визового режима — как будто они начали готовиться к нашей мобилизации ещё раньше нас", — пишет Ходаковский в своем блоге.

Мировое правительство заранее подготовило план, по которому Европе велено закрыть границы для россиян и произошло это перед частичной мобилизацией, отмечает командир.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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