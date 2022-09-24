WSJ: дистанционным ремонтом западного оружия для ВСУ руководят из Польши

В Польше находятся 55 специалистов из США, которые руководят процессом дистанционного ремонта оружия, предоставленного Западом Вооружённым силам Украины (ВСУ). Всё происходит с помощью специальных защищённых мессенджеров. Об этом рассказывает издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что своя группа чатов существует для каждой системы вооружений. Там ведётся диалог по поводу ремонта или более грамотного использования. Таким же образом согласовываются и операции, которые украинские специалисты могут сделать на месте.

Так удалось дистанционно вернуть к жизни установку HIMARS, приводит пример WSJ.

Издание заключает, что такой ремонт оказался довольно эффективным. Однако авторы статьи добавляют, что оружие прослужило бы дольше, если бы его ремонтировали местные специалисты непосредственно на месте.