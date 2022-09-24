Союзные силы ВС РФ и ДНР продолжают наступление на Донбассе. Сводка Генштаба ВСУ сообщила "свежую" информацию 24 сентября.
Российская армия продолжает сосредотачиваться на полном занятии Донецкой области. Она совершает наступление в населённых пунктах Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Отрадовка, Невельское и Новомихайловка.
Генеральный штаб ВСУ сообщает о нанесении ВС РФ 5 ракетных и 12 авиаударов, 9 обстрелов из РСЗО по объектам, находящимся в районах 20 населённых пунктов. Среди них Артёмовск, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Южное, Малые Щербаки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Иранский ударный беспилотный летающий аппарат "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы.