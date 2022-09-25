Украинские паблики утром в воскресенье пишут о взрывах в Одессе. Источники сообщают не менее чем о трёх ударах российских дронов-камикадзе по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По предварительным данным, несколько "прилётов" пришлись в районе здания областной администрации и штаба оперативного командования "Юг". Официального подтверждения этой информации пока не было.
Напомним, несколько дней назад на Одессу уже был совершён налёт иранских ударных беспилотников "Shahed-136". Тогда был поражён штаб командования ВМС Украины.
По этому поводу выразили своё восхищение СМИ Ирана, которые заявили, что иранские дроны под управлением армии России уничтожают военные объекты НАТО.
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