Соцсети: три дрона-камикадзе ударили по объектам ВСУ в Одессе

Украинские паблики утром в воскресенье пишут о взрывах в Одессе. Источники сообщают не менее чем о трёх ударах российских дронов-камикадзе по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По предварительным данным, несколько "прилётов" пришлись в районе здания областной администрации и штаба оперативного командования "Юг". Официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, несколько дней назад на Одессу уже был совершён налёт иранских ударных беспилотников "Shahed-136". Тогда был поражён штаб командования ВМС Украины.

По этому поводу выразили своё восхищение СМИ Ирана, которые заявили, что иранские дроны под управлением армии России уничтожают военные объекты НАТО.