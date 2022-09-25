The Washington Post: СВО на Украине переходит в решающую стадию

Специальная военная операция на Украине переходит в решающую стадию, поскольку на востоке страны возникла угроза окружения Вооружённых сил Украины (ВСУ) войсками армии России. Об этом пишет издание The Washington Post.

ВСУ располагаются полумесяцем с севера на юг между глубокими позициями российских военных на юго-востоке Донбасса, а на западе могут попасть в клещи, отмечают авторы статьи.

"Возможное окружение ВСУ может начать решающую стадию конфликта", — заключают эксперты.

Ранее бывший иранский дипломат Джавад Лариджани высказал мнение, что США хотят переместить конфликт на Украине внутрь России. Он также добавил, что РФ может при определённых условиях применить против НАТО тактическое ядерное оружие.