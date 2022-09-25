В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант

Сегодня, 25 сентября, в Мелитополе, вечером около 17:15 взорвалась легковая машина.

Всё произошло на улице Ломоносова, а сила взрыва была такой сильной, что автомобиль разорвало напополам. Некоторое время происходила детонация боекомплекта.

В результате погиб гражданин Украины. При нём нашли приписное свидетельство Вооружённых сил Украины, на месте раскиданы купюры банкнот.

Сейчас там работают следователи, проводятся спецмероприятия.

Предварительно установлено, что погибший был диверсантом и готовил террористический акт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

Следователи рассматривают и иные версии.

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