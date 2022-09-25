Украинская ракета попала в гостиницу, где находилась съёмочная группа RT

Сегодня, 25 сентября, ночью, националисты ВСУ нанесли удар по Херсону.

Ракета вооружённых формирований Украины попала в гостиницу, где в тот момент находилась съёмочная группа военного корреспондента RT Мурада Газдиева.

"Как вы видите, от номера осталось немного. Я спал вот на этом месте", — рассказывает журналист RT.

Он отметил, что из группы никто не пострадал. После взрыва команда военкора помогала доставать из-под завалов людей.

"Это соседний номер от моего, мы сейчас видим парня внизу", — комментирует видео корреспондент.

Также взрыв повредил стоящие рядом с отелем автомобили, включая внедорожник самих журналистов. Хоть и покорёженная, но машина всё ещё на ходу, отмечает Газдиев.

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