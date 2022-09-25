Зеленский обратился к мобилизованным гражданам РФ: "Живыми мы вас не отпустим"

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам России на русском языке. Он посвятил свою речь теме частичной мобилизации в РФ.

Президент Украины обратил внимание на протесты в Дагестане, назвав это борьбой за свою жизнь в период отправки на спецоперацию на Украине.

Зеленский предупредил, что пощады тем, кто попал под мобилизацию в России, на Украине не будет.

"Потому что если вы придете забирать жизни наших детей, я вам скажу как отец: мы вас живыми уже не отпустим", — пригрозил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Владимир Путин не блефует, говоря о применении ядерного оружия.