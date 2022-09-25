Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам России на русском языке. Он посвятил свою речь теме частичной мобилизации в РФ.
Президент Украины обратил внимание на протесты в Дагестане, назвав это борьбой за свою жизнь в период отправки на спецоперацию на Украине.
Зеленский предупредил, что пощады тем, кто попал под мобилизацию в России, на Украине не будет.
"Потому что если вы придете забирать жизни наших детей, я вам скажу как отец: мы вас живыми уже не отпустим", — пригрозил украинский лидер.
Ранее Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Владимир Путин не блефует, говоря о применении ядерного оружия.
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Пограничной службой Комитета нацбезопасности Казахстана задержаны три российских гражданина.