Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР

Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР. Такое мнение высказал украинский журналист и историк Сергей Климовский.

Он считает, что с такими угрозами президент Украины Владимир Зеленский может выступить под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.

По словам историка, не имеет значения, где Украина найдёт ядерное оружие. Его можно взять, к примеру, напрокат у Израиля, а если не понадобится — вернуть, или купить у КНДР, заметил он.

По мнению Климовского, Киеву стоит обращаться не к США и их союзникам, а именно к Тель-Авиву, чтобы Россия не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия.

Каким образом Украина должна добиться таких поставок от Израиля, который не хочет сотрудничать с ней в вопросе вооружений, журналист не уточнил.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что Офис Зеленского, Генштаб ВСУ и СБУ давно должны были быть уничтожены.