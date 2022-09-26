Дома у подорвавшегося в Мелитополе по неосторожности украинского боевика следователи нашли взрывчатку с пультом дистанционного управления и множество комплектующих для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.
Автомобиль взорвался в воскресенье вечером на улице Ломоносова. Областные власти заявили, что погиб диверсант украинской армии.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.