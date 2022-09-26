Глава МИД Белоруссии Макей допустил, что Киев начнёт угрожать Минску

Руководитель МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что украинские власти могут угрожать республике. Также министр указал на активность военно-политического блока НАТО.

"На Украине непонятно что происходит, в том числе и на нашей границе. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, передаёт РИА Новости.

По информации Минобороны Белоруссии, рядом с западной частью страны находятся свыше 40 тысяч солдат альянса. Ещё представитель Минска отметил, что число учений НАТО на этой территории увеличилось в три раза.

Ранее Макей сказал, что республика пока не нуждается в военных базах России.