Руководитель МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что украинские власти могут угрожать республике. Также министр указал на активность военно-политического блока НАТО.
"На Украине непонятно что происходит, в том числе и на нашей границе. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, передаёт РИА Новости.
По информации Минобороны Белоруссии, рядом с западной частью страны находятся свыше 40 тысяч солдат альянса. Ещё представитель Минска отметил, что число учений НАТО на этой территории увеличилось в три раза.
Ранее Макей сказал, что республика пока не нуждается в военных базах России.
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