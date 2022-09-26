Defence24: у контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении нет перспективы

Польский аналитик Марцин Гавенда прокомментировал контрнаступление украинской армии под Херсоном и отметил, что российские войска продолжают удерживать свои позиции в регионе. ВСУ пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: на Херсон, Берислав, Каховку и по Днепру. Однако продвижение проходит очень медленными темпами, указал он. Более того, Гавенда признал, что потери личного состава и военной техники у ВСУ колоссальные.

Главной целью контрнаступательных манёвров армии киевского режима является захват самого Херсона и ликвидация группировки ВС РФ на правом берегу Днепра, но ВСУ не могут выполнить эти задачи, заявил аналитик.

"Были собраны мощные силы, в том числе с натовским оружием, однако вскоре выяснилось, что не хватает адекватных оперативных резервов", — пишет Гавенда в издании Defence24.

Также, по словам эксперта, район, где сейчас находятся ВСУ, является крайне неподходящим для наступления из-за открытой местности.

"Силы, использованные для операции, следует считать слишком скудными для прорыва фронта и его разрушения", — сделал вывод Гавенда.