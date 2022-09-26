На границе РФ и Казахстана в Курганской области погранслужба пресекает попытки выезда из России граждан, которые подлежат мобилизации.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по Тюменской и Курганской областям.
"Отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу", — говорят в ведомстве.
По словам собеседника агентства, в целом ситуация в Курганской области на границе спокойная, скопления людей нет.
"Максимально бывает ближе к вечеру — очередь из 10-15 машин максимум", — пояснил он.
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