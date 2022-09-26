Подлежащих мобилизации россиян разворачивают на границе с Казахстаном

На границе РФ и Казахстана в Курганской области погранслужба пресекает попытки выезда из России граждан, которые подлежат мобилизации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по Тюменской и Курганской областям.

"Отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу", — говорят в ведомстве.

По словам собеседника агентства, в целом ситуация в Курганской области на границе спокойная, скопления людей нет.

"Максимально бывает ближе к вечеру — очередь из 10-15 машин максимум", — пояснил он.