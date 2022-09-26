Украинские войска обстреляли магазин и автомобиль в Красном Лимане

В Красном Лимане сохраняется напряжённая обстановка. Город подвергается ежедневному обстрелу со стороны украинских боевиков. Вооружённые силы Украины поражают населённые пункты огнём, в результате чего страдают мирные жители и объекты инфраструктуры.

По сообщению военного корреспондента НМ ДНР Павла Грузина, под огонь попали продуктовый магазин и автомобиль, в котором находились люди.

Ранее сообщалось об обстреле ВСУ населённого пункта Мостки в ЛНР. Противник выпустил по селу четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Удары разрушили местную больницу, жилой дом, три местных жителя получили ранения.