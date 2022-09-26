В Красном Лимане сохраняется напряжённая обстановка. Город подвергается ежедневному обстрелу со стороны украинских боевиков. Вооружённые силы Украины поражают населённые пункты огнём, в результате чего страдают мирные жители и объекты инфраструктуры.
По сообщению военного корреспондента НМ ДНР Павла Грузина, под огонь попали продуктовый магазин и автомобиль, в котором находились люди.
Ранее сообщалось об обстреле ВСУ населённого пункта Мостки в ЛНР. Противник выпустил по селу четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Удары разрушили местную больницу, жилой дом, три местных жителя получили ранения.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.