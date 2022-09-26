Американские бронеавтомобили MaxxPro не справляются с распутицей на Украине

В качестве военной помощи Украине США передало для нужд ВСУ в том числе бронеавтомобили International MaxxPro, которые, как и большинство военных машин Запада, были созданы для эксплуатации в условиях каменистых пустынь Ближнего Востока. Для такой местности характерен стабильный грунт, не препятствующий передвижению боевых машин, пишет "Военное обозрение".

MaxxPro в борьбе с украинской распутицей

В условиях Восточно-Европейской равнины с её пересечённой местностью, водными преградами, переувлажнением путей MaxxPro "чувствуют себя неуютно", особенно в период осенней распутицы. В Сети распространяются кадры с увязшей в грязи боевой техникой, неспособной передвигаться из-за размытия грунта.