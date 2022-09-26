В Госдуме заявили об отсутствии обращений по поводу нарушений при мобилизации

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала сообщения о систематическом игнорировании предписаний Минобороны РФ и частичной мобилизации граждан, которые не относятся к обозначенным властями категориям, со стороны военкоматов.

"Пока о несоблюдении требований говорят ютуберы и независимые источники. Я думала, что сегодня на работе у меня будет какой-то вал обращений от граждан, которые мне расскажут о нарушениях. Но такого я не увидела. Планировала по каждому факту разбираться, посетить военкоматы и выяснить, что происходит", — отметила парламентарий.

Вместе с этим она подчеркнула, что нарушения существуют. В качестве примера депутат привела призыв студентов и 60-летнего мужчины.

"Вот сегодня вопиющий случай, военкома застрелили. Ведь это всё, мне кажется, звенья одной цепи. Люди и говорят: "Что вы нам постоянно врёте, за кого вы нас держите?" Информация должна быть правдоподобной. А мы в указе не можем ничего понять. Можно было там отметить, например, год подлежащих частичной мобилизации граждан", — сказала член ГД.

Также собеседница издания обратила внимание на "массовое бегство" россиян. Глазкова назвала происходящее в аэропортах "кошмаром и коллапсом".

Ранее руководитель Республики Коми Владимир Уйба пообещал лично реагировать на все жалобы жителей региона по поводу противозаконных действий военкоматов.