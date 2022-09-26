Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный назвал мобилизованных граждан РФ "любительской" армией.
Залужный предрекает лёгкую победу ВСУ над Вооружёнными силами РФ.
"С российской профессиональной армией мы покончили, теперь пришло время победить любительскую", — заявил украинский генерал.
При этом на Украине намерены призвать в армию около миллиона человек с целью противостоять мобилизованному пополнению ВС РФ.
Ранее Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где было принято решение о переходе к "активным действиям".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.