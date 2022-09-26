Глава ВСУ: С профессиональной армией РФ покончили, теперь победим любительскую

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный назвал мобилизованных граждан РФ "любительской" армией.

Залужный предрекает лёгкую победу ВСУ над Вооружёнными силами РФ.

"С российской профессиональной армией мы покончили, теперь пришло время победить любительскую", — заявил украинский генерал.

При этом на Украине намерены призвать в армию около миллиона человек с целью противостоять мобилизованному пополнению ВС РФ.

Ранее Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где было принято решение о переходе к "активным действиям".