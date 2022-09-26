Леонков: проукраинские террористы взяли ответственность за расстрел в Ижевске

Некая организация RAMP (Russian amoral murder portrait) взяла на себя ответсвенность за бойню в Ижевске.

Этот ресурс ещё с сентября слал сообщения о ложном минировании школ по всей РФ и по всему Донбассу. В сообщениях постоянно упоминалось, что освобожденные украинские территории якобы оккупированы Россией.

Об этом в своём аккаунте мессенджера заявил военный аналитик Алексей Леонков и отметил, что у RAMP немало Telegram-каналов, один из них посвящён деанону (обнародование личных данных), сваттингу (ложное сообщение об опасности) и колумбайну. В описании ресурса сказано, что официальный язык канала — украинский.

Имеет ли отношение Артём Казанцев к данному порталу — пока неизвестно.

Напомним, ижевский террорист застрелил минимум 17 человек, среди которых 11 детей. Он также стоял на учете в ПНД с диагнозом слабоумие.