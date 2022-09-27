Зеленский о Донбассе: "Там сейчас наша цель номер один"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об острой ситуации в Донецкой области, где ВСУ изо всех сил сдерживают Вооружённые силы РФ.

Украинский лидер отметил, что первостепенной задачей украинской армии является территория Донбасса.

"Именно там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс — всё еще цель номер один", — заявил Зеленский в своём в вечернем обращении.

Президент Украины признал, что попытки наступления в Донецкой области ВС РФ предпринимают постоянно.

Зеленский подчеркнул важность снабжения ВСУ оружием и боеприпасами.

Ранее глава Украины по итогам заседания Ставки отдал приказ о новом наступлении ВСУ.