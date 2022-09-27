Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об острой ситуации в Донецкой области, где ВСУ изо всех сил сдерживают Вооружённые силы РФ.
Украинский лидер отметил, что первостепенной задачей украинской армии является территория Донбасса.
"Именно там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс — всё еще цель номер один", — заявил Зеленский в своём в вечернем обращении.
Президент Украины признал, что попытки наступления в Донецкой области ВС РФ предпринимают постоянно.
Зеленский подчеркнул важность снабжения ВСУ оружием и боеприпасами.
Ранее глава Украины по итогам заседания Ставки отдал приказ о новом наступлении ВСУ.
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