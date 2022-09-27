Украина обстреляла семь населённых пунктов ДНР крупнокалиберными снарядами

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по семи населённым пунктам Донецкой Народной Республики с помощью крупнокалиберных снарядов.

Как сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК, атаке подверглись Донецк, Макеевка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Зайцево, Александровка и Старомихайловка. По информации ведомства, боевики ВСУ вели обстрел из снарядов калибром 152 и 155 мм.