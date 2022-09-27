Украинские военные обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив 14 ракет

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по Луганской Народной Республике 14 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По словам экспертов из представительства ЛНР в СЦКК, украинские боевики трижды открывали огонь по следующим населённым пунктам:

Мостки;

Старобельск;

Рубежное.

Как сообщили в ведомстве, пять человек получили ранения во время атаки ВСУ. Кроме того, в ЛНР повреждены школа, магазин, несколько жилых домов, сельскохозяйственные предприятия и медучреждение.