Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по Луганской Народной Республике 14 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
По словам экспертов из представительства ЛНР в СЦКК, украинские боевики трижды открывали огонь по следующим населённым пунктам:
Как сообщили в ведомстве, пять человек получили ранения во время атаки ВСУ. Кроме того, в ЛНР повреждены школа, магазин, несколько жилых домов, сельскохозяйственные предприятия и медучреждение.
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