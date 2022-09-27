Боевики украинской армии обстреливали избирательные участки в некоторых городах, чтобы сорвать референдум и запугать мирных жителей. Об этом заявил международный наблюдатель, экс-депутат народного совета Сирии Элиас Шахин.
"Снаряды киевского режима рвались возле избирательных участков в некоторых городах. Это делалось для запугивания граждан, чтобы они не могли проголосовать. Я спрашивал многих людей о референдуме, и большинство говорило, что они голосовали искренне и добровольно", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Шахин сравнил действия ВСУ с терроризмом, который происходил в Сирии.
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