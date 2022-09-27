Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории Херсона обстановка находится под полным контролем.
"Командиры подразделений докладывают ситуацию в своих зонах ответственности. Каждый из них характеризует обстановку как контролируемую. Всё идёт по плану", — написал он в Telegram-канале.
По словам Кадырова, за двое суток бойцы чеченских подразделений уничтожили и перехватили три беспилотника украинской армии. Также он отметил успехи и по другим направлениям.
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