Глава Чечни Кадыров заявил о контролируемой обстановке в Херсоне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории Херсона обстановка находится под полным контролем.

"Командиры подразделений докладывают ситуацию в своих зонах ответственности. Каждый из них характеризует обстановку как контролируемую. Всё идёт по плану", — написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, за двое суток бойцы чеченских подразделений уничтожили и перехватили три беспилотника украинской армии. Также он отметил успехи и по другим направлениям.