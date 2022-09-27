Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали до ста силовиков 9-го полка спецназа "Гепард" Национальной гвардии Украины. Также в ведомстве рассказали о гибели более 50 иностранных наёмников. По информации ведомства, цели находились на территории Запорожья.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.