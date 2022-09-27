Минобороны: ВКС России уничтожили 50 украинских военных в Николаеве

Представители Минобороны РФ рассказали об атаке Воздушно-космических сил Российской Федерации на пункт дислокации 59-й мотопехотной бригады армии Украины в Николаеве. По информации военного ведомства, погибли 50 солдат ВСУ. Также в МО заявили о ликвидации пяти единиц техники.