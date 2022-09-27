Минобороны: ВС России уничтожили 150 солдат ВСУ в Донецкой Народной Республике

В Минобороны РФ рассказали о новых потерях армии Украины в Донецкой Народной Республике. По данным военного ведомства, в результате атаки Вооружённых сил Российской Федерации погибли 150 солдат 81-й аэромобильной бригады ВСУ.