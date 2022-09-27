В Минобороны РФ рассказали о новых потерях армии Украины в Донецкой Народной Республике. По данным военного ведомства, в результате атаки Вооружённых сил Российской Федерации погибли 150 солдат 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.