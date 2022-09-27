Российский парламентарий Дмитрий Хубезов сообщил, что власти, скорее всего, отправят на Украину около трёх тысяч медицинских специалистов. Об этом написали в издании "Интерфакс".
Известно, что при частичной мобилизации востребованы хирурги, анестезиологи и медсёстры.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.