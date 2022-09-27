Ситуация на Украине остаётся крайне напряжённой на фоне проведения референдумов о вхождении новых регионов в состав России и проведении частичной мобилизации в РФ. По версии издания "Военное обозрение", Киев всерьёз воспринял прозвучавшие от российской стороны предупреждения по поводу изменения стратегии и тактики защиты новых российских территорий.
ВСУ осуществляют попытки помешать проведению референдумов обстрелами мирных населённых пунктов. При этом украинские войска отчаянно пытаются добиться успехов на каких-либо участках фронта.
По данным издания, в Николаеве начало работать "русское подполье", размещающее плакаты с призывами последовать примеру входящих в состав РФ регионов.
На Западе обсуждают ядерные угрозы Путина и пути противодействия им. Британская разведка посоветовала Владимиру Зеленскому приготовить бомбоубежища для ядерной войны.
"Обстановка в зоне боевых действий сегодня по-прежнему стабильно-напряжённая. Такое ощущение, что обе стороны ждут чего-то серьёзного", — пишет источник.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.