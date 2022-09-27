Боевики ВСУ продолжают атаковать Красный Лиман

Продолжаются ожесточённые бои за Красный Лиман. Националисты киевского режима не оставляют попыток захватить или хотя бы окружить населённый пункт.

Однако несмотря на попытки украинских карателей, в городе уже пятый день не останавливается референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на главу города Александра Петрикина.

Кадры демонстрируют, как на фоне канонады он сообщает об оперативной обстановке в Красном Лимане и Краснолиманском по состоянию на вторник, 27 сентября.

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