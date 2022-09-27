Продолжаются ожесточённые бои за Красный Лиман. Националисты киевского режима не оставляют попыток захватить или хотя бы окружить населённый пункт.
Однако несмотря на попытки украинских карателей, в городе уже пятый день не останавливается референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на главу города Александра Петрикина.
Кадры демонстрируют, как на фоне канонады он сообщает об оперативной обстановке в Красном Лимане и Краснолиманском по состоянию на вторник, 27 сентября.
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