Бойцы группировки "О" продолжают героически защищать Красный Лиман.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на военный источник, предоставивший видео.
Разведчики группировки "Отважные" смогли обнаружить и уничтожить при помощи артиллеристов опорный пункт националистов киевского режима. В результате удара уничтожено несколько машин с боеприпасами и топливом из-за чего произошло сильное возгорание, сообщают источники.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ночью уничтожили военные объекты в городе Запорожье.
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