Бойцы "Отважных" героически держат оборону Красного Лимана

Бойцы группировки "О" продолжают героически защищать Красный Лиман.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на военный источник, предоставивший видео.

Разведчики группировки "Отважные" смогли обнаружить и уничтожить при помощи артиллеристов опорный пункт националистов киевского режима. В результате удара уничтожено несколько машин с боеприпасами и топливом из-за чего произошло сильное возгорание, сообщают источники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ночью уничтожили военные объекты в городе Запорожье.

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